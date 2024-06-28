Подросток-мигрант камнем разбил голову 6-летней девочке в Подмосковье

В Московской области продолжаются расследования случаев травли детей. Последним примером стала история с 6-летней девочкой из Ленинского района, в которую 12-летний мальчик из Средней Азии запустил камнем.
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