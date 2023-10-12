Марина Брусникина: По своей сути люди не меняются

В прокат вышла художественная лента Светланы Проскуриной «Первая любовь». Роль терапевта Анны, одну из главных в картине, играет Марина Брусникина, которую редко можно увидеть на большом экране: основное ее поприще — режиссура и театральная педагогика.
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