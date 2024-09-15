Самые пессимистичные знаки Зодиака: что говорят астрологи

Видеть в окружающем мире только хорошее могут далеко не все жители планеты Земля. По мнению астрологов, на восприятие того, что происходит вокруг, влияет знак Зодиака, под которым родился тот или иной человек.
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