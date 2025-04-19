«Отработано на Афганистане»: ресурсная сделка с Украиной – не первая у Трампа

Издание Carnegie Politika ( один из проектов признанного в РФ «нежелательной организацией» Фонда Карнеги за международный мир) публикует материал публициста Галии Ибрагимовой, которая проводит параллели между уходом США из Афганистана и маневрами администрации США на нынешнем украинском направлении.