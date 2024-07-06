Паспорт от господина Нансена

Ровно 102 года назад, 5 июля 1922 года, вышел «Паспорт Нансена". Первоначально официальный паспорт без гражданства, паспорт Нансена был международно признанным проездным документом беженца с 1922 по 1938 год, первоначально выданным беженцам без гражданства Управлением Верховного комиссара Лиги Наций по делам беженцев.
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