Паспорт от господина Нансена

﻿﻿Ровно 102 года назад, 5 июля 1922 года, вышел «Паспорт Нансена". Первоначально официальный паспорт без гражданства, паспорт Нансена был международно признанным проездным документом беженца с 1922 по 1938 год, первоначально выданным беженцам без гражданства Управлением Верховного комиссара Лиги Наций по делам беженцев.