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  • cerber2305
    Да что уж мелочиться ....сразу 7 дневную и по 12 часов !В России предложи...

Бананы признают социально значимым продуктом в России

Бананы признают социально значимым продуктом в России

Бананы могут стать социально значимым продуктом для россиян. Такую меру поручено рассмотреть Минэкономразвития по итогам совещания правительственной комиссии по экономическому развитию под председательством главы ведомства Максима Решетникова.

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