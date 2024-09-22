Бывший канцлер Германии Герхард Шредер в ходе Стамбульских переговоров 2022 года между Россией и Украиной предлагал разрешить конфликт по образцу Южного Тироля, но предложенный им вариант не устроил Киев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии