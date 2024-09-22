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Татар-информ

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Шредер предлагал разрешить конфликт на Украине по образцу Южного Тироля

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер в ходе Стамбульских переговоров 2022 года между Россией и Украиной предлагал разрешить конфликт по образцу Южного Тироля, но предложенный им вариант не устроил Киев.

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