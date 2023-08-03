Красотка

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8 деталей, которые должны быть в детской комнате для уюта и красоты

8 деталей, которые должны быть в детской комнате для уюта и красоты

Детская комната – это вход в сказку, поэтому правила для интерьера здесь не всегда работают. Девочки и мальчики должны принимать непосредственное участие в оформлении своей комнаты, ведь именно там им расти, развиваться, учиться, играть и отдыхать.

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