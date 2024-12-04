Бесполетная зона США и ввод иранских войск: военкор Харченко рассказал о перспективах Сирии

В течение четырех лет с момента окончания боевых действий в Сирии боевики стремительно восстанавливали военный потенциал и осваивали новые технологии, в то время как армия Арабской Республики деградировала.
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