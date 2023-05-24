Широков о приостановке контрактов легионерами: «Кто хотел, те уже покинули РПЛ. Кто хочет, и так покинет»

«Мне все равно. Кто не хотел, тот и до этого не расторгал контракт. Кто хотел, то уже уехал. Согласен ли я, что для российских клубов это хорошая новость? Еще раз говорю: кто хотел, по моему мнению, те уже покинули, кто хочет – и так покинет», — сказал экс-игрок сборной России.