Дело скандального пансионата «Ремели» рассмотрит суд

Завершено расследование уголовного дела печально известного пансионата «Ремели» на улице Инской. Прокуратура Октябрьского района передала в суд уголовное дело в отношении управляющей пансионата «Ремели» на улице Инская в Новосибирске.
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