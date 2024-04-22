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Дело скандального пансионата «Ремели» рассмотрит суд

Дело скандального пансионата «Ремели» рассмотрит суд

Завершено расследование уголовного дела печально известного пансионата «Ремели» на улице Инской. Прокуратура Октябрьского района передала в суд уголовное дело в отношении управляющей пансионата «Ремели» на улице Инская в Новосибирске.

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