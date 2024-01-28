Tagesspiegel: на первом съезде Союза Сары Вагенкнехт в ФРГ почтили Красную Армию

© AP Photo / Markus Schreiber Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Союз Сары Вагенкнехт — новая партия с четкой мирной программой, отмечает Tagesspiegel.
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