Священник Бородин объяснил, чем отличается «успение» от «смерти»

Слово «успение» выражает веру православных людей в том, что человек не умирает со смертью тела, именно поэтому его применяют к святым людям, рассказал настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке протоиерей Федор Бородин.
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