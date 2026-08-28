Каникулы закончились: как помочь ребенку снова вставать рано

Режим дня перед школой — важная часть подготовки к 1 сентября. После летних каникул многие дети привыкают поздно ложиться и просыпаться ближе к обеду, поэтому возвращение к школьному расписанию может быть сложным.
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