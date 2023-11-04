Более дешевая и простая альтернатива ЭКО проходит исследования

Родившаяся неделю назад маленькая Бонни Лутас уже является членом небольшого и эксклюзивного клуба, присоединившись всего к нескольким десяткам детей по всему миру, зачатых с помощью новой репродуктивной технологии.
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