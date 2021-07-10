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Мясников объяснил, почему в России так много антипрививочников

Мясников объяснил, почему в России так много антипрививочников

Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, почему в России так много противников вакцинации от коронавируса.

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Алексей Сафронов
Мне кажется что главная причина в существовании "много антипрививочников" в том, что слишком мало кто из них умирают. Уверен, как только их количество увеличиться хотя бы в трое, этих нигилистов уменьшиться.
Елена Фадеева
Не надо путать антипрививичников с людьми, заботящимся о своём здоровье, которые не желают принимать участие в медицинском эксперименте... Ведь Мясников- не истина а первой инстанции!!! Врачи ( специалисты в этой области!) сами ещё никак не могут договориться и прийти к единому мнению....

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