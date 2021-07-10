Мясников объяснил, почему в России так много антипрививочников

Газета.ruПолитикаМясников объяснил, почему в России так много антипрививочниковВрач и телеведущий Александр Мясников объяснил, почему в России так много противников вакцинации от коронавируса.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлексей СафроновМне кажется что главная причина в существовании "много антипрививочников" в том, что слишком мало кто из них умирают. Уверен, как только их количество увеличиться хотя бы в трое, этих нигилистов уменьшиться.ЕФЕлена ФадееваНе надо путать антипрививичников с людьми, заботящимся о своём здоровье, которые не желают принимать участие в медицинском эксперименте... Ведь Мясников- не истина а первой инстанции!!! Врачи ( специалисты в этой области!) сами ещё никак не могут договориться и прийти к единому мнению....Комментировать
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