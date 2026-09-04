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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Антонелли и Албон начнут Гран-при Италии с конца решетки после замены моторов

Два гонщика стартуют с конца решетки на Гран-при Италии. Штрафы получат лидер сезона Андреа Кими Антонелли из « Мерседеса » и пилот « Уильямса » Алекс Албон , которые будут использовать новые силовые установки.

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