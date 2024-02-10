В результате ночных ударов поражены цели в Очакове, Измаиле, Килии, а также в Харьковской и Сумской областях

В ночное время суток российская армия нанесла новые удары по тыловым объектам киевского режима. При этом воздушная тревога по всей Украине объявлялась ещё со вчерашнего вечера, когда в Киеве заявили о «фиксации разведкой вылета с аэродрома базирования МиГ-31К – носителя гиперзвукового оружия».
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