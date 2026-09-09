Во Владимирской области откроют 3 новые спортплощадки до конца года

Во Владимирской области продолжается расширение спортивной инфраструктуры. До конца текущего года на территории региона заработают три новых многофункциональных объекта, которые разместятся в Киржаче, Меленках и Коврове.
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