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Петербургский дневник

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На Дворцовой площади изъяли экскурсионный автобус, осуществлявший незаконную деятельность

На Дворцовой площади изъяли экскурсионный автобус, осуществлявший незаконную деятельность

Специалисты также выявили несколько точек незаконной торговли Специалисты Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга провели серию рейдов в разных районах города, чтобы предотвратить незаконную торговлю.

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