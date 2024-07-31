На Дворцовой площади изъяли экскурсионный автобус, осуществлявший незаконную деятельность

Специалисты также выявили несколько точек незаконной торговли Специалисты Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга провели серию рейдов в разных районах города, чтобы предотвратить незаконную торговлю.
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