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Инфляция в России в августе ускорилась до 6,33%, ВВП за полугодие вырос на 0,6%

Инфляция в России в августе ускорилась до 6,33%, ВВП за полугодие вырос на 0,6%

Годовая инфляция в России в августе ускорилась до 6,33%, при этом цены за месяц снизились на 0,08%. Наибольший рост цен зафиксирован в секторе услуг — 7,85% в годовом выражении.

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