Почему телефон быстро разряжается и что с этим делать

Современный мобильный телефон – это не только прибор для поддержания телефонной связи, но и аппарат, через который можно входить в социальную сеть, смотреть фильмы, читать книги, слушать музыку и даже работать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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