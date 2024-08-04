Посетители «Нового Херсонеса» увидят уникальное полотно

Величественное полотно размером 35 на 5 метров, на котором запечатлен исторический момент крещения дружины князя Владимира после крещения самого князя, станет одним из главных экспонатов Музея античности и Византии.
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