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Суд признал законным приговор американскому наемнику за нападение на Курскую область

Суд признал законным приговор американскому наемнику за нападение на Курскую область

Апелляционный военный суд 16 мая признал законным заочный приговор гражданину США Роберту Вертману о лишении свободы сроком на 23 года за нападение на Курскую область в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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