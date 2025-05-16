Суд признал законным приговор американскому наемнику за нападение на Курскую область

Апелляционный военный суд 16 мая признал законным заочный приговор гражданину США Роберту Вертману о лишении свободы сроком на 23 года за нападение на Курскую область в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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