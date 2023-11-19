Докатились: ФСБ и МВД обнаружило тайные схроны мигрантских диаспор – теперь ясно, что они готовили

БВ Борис Выдрин Ты же сволочь подколодная, всем надоевшая. Сиди и помалкивай, бздун великий.

Игорь Василевский А все ли схроны выявлены? Или в эту минуту еще парочка закладывается. Совершенно незаменимыми спицилистами