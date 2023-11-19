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Докатились: ФСБ и МВД обнаружило тайные схроны мигрантских диаспор – теперь ясно, что они готовили

Докатились: ФСБ и МВД обнаружило тайные схроны мигрантских диаспор – теперь ясно, что они готовили

В начале сентября в России произошла серия рейдов, проведенных силами ФСБ, МВД и Росгвардии. Задачей рейдов было обнаружение складов, схронов и грузовых контейнеров с оружием, которые оказались принадлежащими этническим диаспорам.

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Комментарии
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БВ
Борис Выдрин
Ты же сволочь подколодная, всем надоевшая. Сиди и помалкивай, бздун великий.
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4 час.
Игорь Василевский
А все ли схроны выявлены? Или в эту минуту еще парочка закладывается. Совершенно незаменимыми спицилистами
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3 час.
НR
Надежда Rudi
А власти нас слышат? Кем они потом будут управлять? Шариатом?
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3 час.

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