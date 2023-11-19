Докатились: ФСБ и МВД обнаружило тайные схроны мигрантских диаспор – теперь ясно, что они готовили

В начале сентября в России произошла серия рейдов, проведенных силами ФСБ, МВД и Росгвардии. Задачей рейдов было обнаружение складов, схронов и грузовых контейнеров с оружием, которые оказались принадлежащими этническим диаспорам.
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