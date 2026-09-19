БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Армения – Россия: кому нужнее база в Гюмри?

Армения – Россия: кому нужнее база в Гюмри?

В случае роста цены на российский газ Армения может повысить арендную плату за размещение российской военной базы, рассказал недавно глава парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности Национального Собрания Вилен Габриелян.

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