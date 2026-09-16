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Озеро-призрак вернулось спустя 130 лет: вода заняла территорию размером с город

Озеро-призрак вернулось спустя 130 лет: вода заняла территорию размером с город

Огромное озеро неожиданно вновь появилось посреди Калифорнии. Водоем исчез с карты 130 лет назад, а теперь вернулся и затопил территорию размером с небольшой город — вода покрыла 380 квадратных километров.

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