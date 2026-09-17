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Энциклопедия географа

51 подписчик

Япония без иллюзий: практические уроки первой поездки

Япония без иллюзий: практические уроки первой поездки

Когда я только начинала планировать своё путешествие в Японию, мне казалось, что главное — купить билеты и забронировать отель.

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