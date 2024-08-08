Свердловскую область ждут дожди из-за нового циклона

Следующая неделя принесет в Свердловскую область дожди. По прогнозам синоптиков, новый циклон, который начнет формироваться над Поволжьем, достигнет нашего региона к концу недели, принеся с собой значительные осадки.
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