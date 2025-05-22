Для непонятливых есть "Ярсы": Путин готовит последний удар

Телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом рассматривается как последний шанс вынудить Украину признать очевидную реальность и отказаться от продолжения войны с Россией.
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