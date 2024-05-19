Как уроженец Крыма и патриот России, негодую сколько еще мы будем это терпеть?! Мне кажется, что дальше уже нельзя и нужно навести порядок в головах людей, которые все это позволяют…Написал обращение в адрес Роскомнадзора о недопустимости ситуации, когда в российских соцсетях и на аудиовизуальных платформах по-прежнему есть украинский контент, авторы которого нарушают наши законы, финансируют террористов из ВСУ.
Сколько еще мы будем это терпеть?!
Комментарии
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Андрей
Вот это да!!! А ФСБшники за террористами гоняются...А их клепают на месте. Что Роскомнадзор?Ждём действий.
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2 час.
Наталия Шумакова
Браво, Карякин Сергей! Человек слова и дела! Настоящий патриот.
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27 мин.
Алексадр Вовк-Михайлов
После запрета помоек хуйсбука идругой мерзости все хохлявое стадо вылезло гадить в вк и телеге дурова. Скролько жалоб было а как гали так и гадят. В телеге есть помойка мастерская байрактар
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22 мин.
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