Израильская делегация отправится в Катар для обсуждения сделки с ХАМАС

Israel Defense Forces/Handout via REUTERS Военный кабинет министров Израиля решил в ближайшее время отправить катар делегацию от страны, чтобы продолжить переговоры по сделки с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа, сообщила радиостанция Kan.
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