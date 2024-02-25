Израильская делегация отправится в Катар для обсуждения сделки с ХАМАС

Israel Defense Forces/Handout via REUTERS Военный кабинет министров Израиля решил в ближайшее время отправить катар делегацию от страны, чтобы продолжить переговоры по сделки с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа, сообщила радиостанция Kan.