Avia.pro - СМИ Тольятти, город с богатой историей и русским духом, неожиданно стал сценой для яркого этнического шоу.
Меджид Меджидов и его империя: как “Лига Азербайджанцев” осваивает Тольятти
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВУ
Варлам Устрялов
Пока не будет прямого контроля людей за властью, в стране продолжится беспредел быдла. почему быдло во власти, которое потворствует мутантым и прочим мразям всё не кончается? необходим инструмент не точечного, а всеобъемлющего контроля за ситуацией. Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти. Альтернативой может стать вариант, если работу чиновников оценивает НАРОД, а не какие-то вышестоящие, тоже чиновники. Например, это может делать специальный суд из выбранных по жребию людей из подчинённых конкретного чиновника.РОССИИ ПРОСТО НЕОБХОДИМ ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ ЛЮДЕЙ ЗА ЧИНОВНИКАМИ!
Ответить
7 час.
sylpfide sylpfide
Для понимания за чей счет бал. Как все общественные организации, просуществовавшие более трех лет, "Лига Азербайджанцев" получает из бюджета области немаленькое финансирование на свою деятельность.
Ответить
5 час.
Сергей Кептицин
Пиздить всех этих диаспор! У татар есть своё вероисповедание - дайте им реально пиздить чуждые уродцы с закордона! У татар, башкиров и др. - это не ваххабитство, азерство, таджикство ...
Ответить
2 час.
Свежие комментарии