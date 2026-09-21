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Аджар выступит на Гран-при Азербайджана после трех пропущенных гонок (Formule1.nl)

Нидерландский портал Formule1.nl утверждает, что Изак Аджар выступит на Гран-при Азербайджана . Пилот «Ред Булл» пропустил три последних гонки из-за травмы запястья – Гран-при Нидерландов, Италии и Испании .

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