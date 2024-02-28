Intel представила мобильные процессоры Core Ultra vPro и настольные Raptor Lake Refresh vPro для бизнесаIntel традиционно анонсирует новые серии процессоров vPro, характеризующиеся повышенной степенью безопасности, на выставке MWC.
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