Иркутск Сегодня

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Группу угонщиков авто задержали в Иркутской области

Группу угонщиков авто задержали в Иркутской области

Полиция задержала в Ангарске четверых молодых людей, которые подозреваются в 26 угонах автомобилей. Как выяснили правоохранители, угонщики искали машину для того, чтобы уехать в Бурятию, а неподходящие автомобили бросали в разных частях Ангарска.

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