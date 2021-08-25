Группу угонщиков авто задержали в Иркутской области

Полиция задержала в Ангарске четверых молодых людей, которые подозреваются в 26 угонах автомобилей. Как выяснили правоохранители, угонщики искали машину для того, чтобы уехать в Бурятию, а неподходящие автомобили бросали в разных частях Ангарска.