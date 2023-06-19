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В Почепе водитель уазика сбил внезапно вышедшего на дорогу 40-летнего мужчину

В Почепе водитель уазика сбил внезапно вышедшего на дорогу 40-летнего мужчину

По предварительной информации, 54-летний водитель УАЗ двигался в направлении улицы Смоленской и сбил внезапно вышедшего из-за стоящего автомобиля и переходившего в неположенном месте проезжую часть дороги 40-летнего пешехода, - рассказали 19 июня .

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