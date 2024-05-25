Киберспортсмен устроился грузчиком, но продержался всего две недели

Датский кибератлет и стример Дэниел Франческа решил пойти работать грузчиком на склад, однако спустя две недели уволился, не выдержав 37-часовой рабочей недели и физических нагрузок, о чем и сообщил в своих соцсетях, передает IXBT.
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