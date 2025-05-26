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Царьград

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Битцевский маньяк Александр Пичушкин подал в суд на ФСИН

Битцевский маньяк Александр Пичушкин подал в суд на ФСИН

Душегубец просил о переводе в другую колонию, но ему отказали.Александр Пичушкин, известный как битцевский маньяк, предпринял попытку перевестись в другую колонию, чтобы находиться ближе к родным.

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