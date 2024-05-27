В Рязанской области 23 раза за сутки тушили траву и мусор

Согласно данным МЧС, 26 мая представители экстренных служб 23 раза выезжали на подобные вызовы. Отметим, что в регионе объявлен особый противопожарный режим, и подобные возгорания потенциально опасны - огонь с горящей травы может перейти на строения или лес.