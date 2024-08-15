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Владивостокцы признались, на что брали кредит за последний год

Владивостокцы признались, на что брали кредит за последний год

Об оформлении кредита сожалеет 24% владивостокцев. Такие данные приводит сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результатам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения города.

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