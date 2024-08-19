Генпрокуратура признала нежелательной в РФ деятельность фонда Клуни

Генеральная прокуратура России объявила «нежелательной» деятельность американской неправительственной организации «Фонда Клуни за справедливость» (Clooney Foundation for Justice) из-за дискредитации России.
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