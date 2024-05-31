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В Японии возмутились тем, что Вьетнам пригласил президента России, чтобы уйти из-под влияния Запада и поддержать Москву

В Японии возмутились тем, что Вьетнам пригласил президента России, чтобы уйти из-под влияния Запада и поддержать Москву

Власти Вьетнама, которые долго придерживались нейтралитета в отношении ситуации в Восточной Европе, наконец сделали свой выбор, и Западу он абсолютно не понравился, ведь глава компартии делает ставку на победу Москвы.

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Комментарии
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Андрей Красноперов
Пусть сами едут к Путину в Москву...., не надо ему никуда сейчас ездить...
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10 час.
НН
Надежда Никитина
Полностью с вами согласна.
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9 час.
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