«Меня предавали и подруги, и мужчины»: почему за успехом 37-летней Полины Максимовой скрывается череда личных драм

Полина Максимова давно заслужила репутацию актрисы, готовой на любые творческие эксперименты. Она легко перевоплощается из гламурной легкомысленной блондинки в глубокого драматического персонажа и без колебаний расстается с длинными локонами ради кадра.
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