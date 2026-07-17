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«Меня предавали и подруги, и мужчины»: почему за успехом 37-летней Полины Максимовой скрывается череда личных драм

«Меня предавали и подруги, и мужчины»: почему за успехом 37-летней Полины Максимовой скрывается череда личных драм

Полина Максимова давно заслужила репутацию актрисы, готовой на любые творческие эксперименты. Она легко перевоплощается из гламурной легкомысленной блондинки в глубокого драматического персонажа и без колебаний расстается с длинными локонами ради кадра.

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