Больше половины россиян выступили за отмену ЕГЭ

Больше половины россиян (63%) отрицательно относятся к Единому государственному экзамену и выступают за его отмену, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.
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