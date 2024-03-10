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Больше половины россиян выступили за отмену ЕГЭ

Больше половины россиян выступили за отмену ЕГЭ

Больше половины россиян (63%) отрицательно относятся к Единому государственному экзамену и выступают за его отмену, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.

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