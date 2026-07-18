Основателя ЧВК «Паладин» арестовали за оправдание терроризма Замоскворецкий суд Москвы отправил под стражу основателя частной военной комп.
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Основателя ЧВК «Паладин» арестовали за оправдание терроризма Замоскворецкий суд Москвы отправил под стражу основателя частной военной комп.
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