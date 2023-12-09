Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Чей, говорите, друг? Новый президент Аргентины отказался от предвыборных обещаний и вновь развернулся к России, Китаю и БРИКС

Чей, говорите, друг? Новый президент Аргентины отказался от предвыборных обещаний и вновь развернулся к России, Китаю и БРИКС

На волне антироссийских и антикитайксих популистских лозунгов ко власти в Аргентине пришел Хавьер Милей, «друг США», с его же слов, и, что называется, в доску свой для Запада, по крайней мере, так казалось.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Надеюсь, в этот раз он не блефует в отношении России и Китая?
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11 час.
Юрий Золотарев
Милей - фокусник?? Ну чо, давай-давай! Мы приветствуем!
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11 час.
Юрий Золотарев
Ха! Так и Зеля, выходит, &quot;ахент Москвы&quot;?! Так успешно разваливать &quot;гусударство&quot; БандероЖОпию, ее &quot;арррмию&quot;, економику Гей-Ропы, и ващще - ВСЁ!! Тянет на &quot;Героя России&quot;!
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11 час.

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