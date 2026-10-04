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Глава МИД Индии Джайшанкар: страна активнее ведет переговоры по Украине

Глава МИД Индии Джайшанкар: страна активнее ведет переговоры по Украине

Индия начала активнее участвовать в переговорах по урегулированию украинского кризиса и не ограничивается призывами к миру, заявил глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар 4 октября на выездном заседании Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает РИА Новости.

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