Кино: 50 лет была верна мужу, умерла за день до 80-летия и мучительно жалела лишь об одном своём решении: Роковой промах звезды «Хождения по мукам» Нины Веселовской

Она прожила долгую и очень счастливую жизнь, блистала в кино и была неподражаема на сцене. Нина Веселовская, которая в детстве мечтала совсем о другой профессии, однако судьба сама привела её на порог Школы-студии МХАТ.
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