Внимание! Высокий (желтый) уровень террористической опасности - будьте бдительны!

При получении сообщения (по телефону, электронной почте, от неизвестного лица, иным способом) о подготовке либо совершении акта терроризма, а также при обнаружении подозрительного бесхозного предмета НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО сообщите об этом по следующим номерам телефона:- Служба в г.